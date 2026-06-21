Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları yarın başlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal’ın yeni transfer Vedat Muriqi ile konuşması kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Camiaya umut dolu mesajlar veren Kartal, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." dedi.
Vedat Muriqi ise, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." ifadelerini kullandı.
YARIN TOPLANMAYA BAŞLIYOR
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi iki kamp dönemi geçirecek. Fenerbahçe’de yarından itibaren oyuncuların sağlık kontrolleri yapılacak.