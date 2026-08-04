Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı kendi sahasında ağırlayacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kartal, Sturm Graz maçıyla ilgili olarak, "İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. İyi hazırlandık. Rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen sezondan bu yana yeni hocalarıyla birlikte farklı sistemleri oynayabiliyorlar. Takımımız bir bütün olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin önemine değinen Kartal, "Şampiyonlar Ligi, futbolun en üst ligi. Her maç final havasında geçiyor. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı. Kendi evimizde iyi bir skor oyunla bunu kullanmak istiyoruz. İkinci maça avantajla gitmek istiyoruz. Biz hep birlikte camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sol bek tercihine ilişkin bilgi veren Kartal, "Oosterwolde daha önceden de sol bekti. Şu anda da burada Skriniar ve Ake var. Fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı Oosterwolde'yi sol bekte oynatmayı tercih ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kadro kararları hakkında da açıklama yapan Kartal, "Vedat Muriqi kadroya alacağız. Bu akşam 23.50'ye kadar alacağız. Vedat Muriqi kadroda olacak. Kante aramıza geldi. Gayet iyi, çalışıyor. İyi durumda. Bizimle birlikte kadroda olacak. Fiziksel olarak iyi durumdayız ama daha da gelişmeliyiz. Pozitif futbol oynayan bir takımız ve gelişiyoruz. Kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz" sözlerini ekledi.