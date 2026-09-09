Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırlayacağı Roma'ya karşı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin güçlü yapısına karşı stratejik bir yaklaşım benimsedi.

'TARİHİN EN GÜÇLÜ KADROSUNA SAHİPLER'

Maç öncesi İsmail Kartal, rakibin şu an formda olduğunu ve ligde oynadığı 3 maçını da kazandığını belirtirken, "Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör, hazırlık sürecinde sadece savunma değil, hücum açısından da rakibin zayıf noktalarını tespit ettiklerini açıkladı. Bu eksiklerden faydalanmayı hedefleyen Fenerbahçe için özel bir oyun kurgusu geliştirildiği vurgulandı.

'FARKLI BİR DİZİLİŞİMİZ OLACAK'

Kartal, takımdaki oyuncuların her sistemde görev yapabilecek özelliğe sahip olduğunu, bu yüzden yarınki maçta Roma'ya göre farklı bir diziliş kullanılacaklarını söyledi. Taraftarın kendileri için itici güç olacağına güvenini dile getiren Kartal, 'Elimizden gelenin en iyisini yapacağız' dedi.