MCH Arena'daki maçın ardından İtalyan teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyetten ve tur atlamaktan çok mutlu olduğunu belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Bu turda çok zor bir rakibe karşı oynadık. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik, yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Özellikle rakibimiz geçen sene Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bu turu geçmek hiç kolay değildi." diye konuştu.

'RAKİBİMİZİN GÜÇLÜ BAŞLAYACAĞINI BİLİYORDUK'

Karşılaşmadan önce Danimarka temsilcisinin maça sert başlayacağını tahmin ettiğini aktaran Italiano, "Rakibimizin oyuna güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. İlk yarıda daha şanslı olabilirdik. Sonra soyunma odasına gidip bazı çözümler aramaya başladık. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans oluşturmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ofansif oyuncuları da değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden tekrar çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.