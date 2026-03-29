Hristiyan inancının en kutsal günlerinden biri olan Palm Sunday, bu yıl Kudüs’te diplomatik bir "meydan muharebesine" sahne oldu. Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Custos’u Fr. Francesco Ielpo’nun Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişinin İsrail güçlerince engellenmesi, İtalya hükümetinin sabrını taşırdı.

PATRİK İÇERİ SOKULMADI!

Kudüs Latin Patriklik Ofisi tarafından duyurulan şok gelişmeye göre; ayin yönetmek için kiliseye gitmek isteyen en üst düzey din adamları, İsrail güvenlik güçleri tarafından fiziksel olarak durduruldu. Engellemenin nedeni "güvenlik" olarak geçiştirilse de, olayın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. 29 Mart 2026 itibarıyla Kudüs sokaklarında gerilim zirveye çıktı.

"SADECE İNANANLARA DEĞİL, TOPLUMA HAKARET"

Haberin Roma’ya ulaşmasının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’den zehir zemberek bir açıklama geldi.

Dini özgürlüklerin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Meloni, İsrail yönetimine adeta muhtıra verdi:

“Patriarch of Jerusalem ve Kutsal Topraklar Custos’unun, inancın en önemli yortularında kiliseye girmesinin engellenmesi, sadece inananlara değil, dini özgürlüğü tanıyan her topluma karşı bir hakarettir. Kutsal Kabir Kilisesi korunmalı ve kutsal törenlere derhal saygı duyulmalıdır!”

"MİLYARLARCA HRİSTİYAN’IN HASSASİYETLERİNE SAYGISIZLIK"

Öte yandan Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail polisinin eylemlerini kınayan bir açıklama yayınlayarak, bunun ciddi bir emsal teşkil ettiğini ve milyarlarca Hristiyan’ın hassasiyetlerine saygısızlık olduğunu belirtti.…

DIŞİŞLERİ'NDEN 'BÜYÜKELÇİ' HAMLESİ

Kriz sadece sert sözlerle sınırlı kalmadı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yaşanan skandal üzerine İsrail’in Roma Büyükelçisi’ni yarın sabah resmi olarak bakanlığa çağırdığını duyurdu. İtalya kanadı, bu "kutsal engel"in arkasındaki gerçek nedenin derhal açıklanmasını ve özür dilenmesini talep ediyor.