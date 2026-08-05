Nesine 2. Lig’de mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, ligden çekilme kararı aldığını duyurdu.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp Başkanı Bilgin Tokul, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün sadece ekonomik değil, manevi anlamda da yalnız bırakıldığını ifade etti.

DESTEK ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Tokul, iyi niyetli girişimler, destek arayışları ve çözüm çabalarına rağmen kulübün ayakta kalmasını sağlayacak şartların oluşmadığını belirtti.

“ZORUNLU BİR KARAR”

Açıklamada, “Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki Menemen Futbol Kulübü’nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde

bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur. Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, 100 yıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez.” ifadelerine yer verildi.