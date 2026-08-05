Menemen FK, 2. Lig'den çekilme kararı aldığını duyurdu. Kulübün başkanı Bilgin Tokul, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Tokul, açıklamasında kulübün hem ekonomik hem de manevi anlamda yalnız kaldığını belirtti. İyi niyetli girişimlerin, destek arayışlarının ve çözüm çabalarına rağmen Menemen Futbol Kulübü'nün ayakta kalmasını sağlayacak şartların oluşmadığını aktardı.

Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur. Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, 100 yıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez ifadelerine yer verdi.