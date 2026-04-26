Bitlis’in Ahlat ilçesinde kadınların ekonomik yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla başlatılan tekstil kursu, bölgedeki istihdama önemli katkı sunmaya hazırlanıyor. Japonya Büyükelçiliği’nin hibe desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan atölyelerde kadınlar mesleki eğitim alarak üretim sürecine dahil oluyor.
50 KADIN EĞİTİM PROGRAMINA KATILIYOR
Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde modern tekstil atölyeleri oluşturuldu.
Haftanın 5 günü devam eden kurslarda toplam 50 kadın kursiyer eğitim görüyor. Program kapsamında katılımcılar; dikiş, nakış, kumaş kesimi, kıyafet tasarımı ve sanayi tipi dikiş makinelerinin kullanımı gibi alanlarda uygulamalı dersler alıyor.
AMAÇ KADINLARI İİŞ GÜCÜNE KAZANDIRMAK
Usta öğretici Tülay Gürbüz, kursun temel hedefinin kadınların meslek edinmesini sağlamak olduğunu belirtti. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin, ilçede kurulması planlanan tekstil atölyelerinde çalışma imkânı bulmasının hedeflendiğini ifade etti.
KURSİYERLER EĞİTİMDEN MEMNUN
Kursa katılan kadınlar, kısa sürede önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getiriyor.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği tekstil kursuna kayıtların devam ettiği bildirildi.