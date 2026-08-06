Trabzonspor, Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak global çapta ses getiren bir işe imza attı. Bordo-Mavililerin bu hamlesinin ardından şehrin önde gelen isimleri de desteklerini açıklamaya başladı. Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in 6.661 forma aldığını duyurduğu video ise en çok konuşulanlardan oldu. Kamuoyunda, Genç'in bu finansmanı nereden sağlayacağına yönelik sorular meydana geldi.

YAKLAŞIK 30 MİLYON TL DEĞERİNDE

Trabzonspor'un resmi sitesinde bir forma bedeli 4.449 TL olarak belirtilmiş durumda. Başkan Genç'in bu jestinin yaklaşık değeri ise 29 milyon 974 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. Halk ise bu paranın nereden karşılanacağı konusundaki soru işaretlerini sosyal medyada dile getiriyor...

SOSYAL MEDYADA TEK SORU

Kullanıcılar, Ahmet Metin Genç'in Trabzonspor'a yaptığı yaklaşık 30 milyon TL'lik jestle ilgili şu soruları sordu:

- "6661 × 4.499 TL = 29.968.839 TL (yaklaşık 30 milyon TL) Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı maaşını yaklaşık 280.000 TL/ay kabul ederse: 29.968.839 ÷ 280.000 ≈ 107 ay Bu da yaklaşık 8 yıl 11 ay eder. Yani, maaşından hiç harcama yapmadan tamamını biriktirdiği varsayımıyla bile yaklaşık 9 yıl maaş biriktirmesi gerekir"

- "Kendi şahsi paranızla mı aldınız? Biraz daha şeffaf olmak adına soruyorum. 25-30 milyon TL'ye denk geliyor, sadece merak ettim."

- "Sayın Cumhurbaşkanım bu beyefendi formaları kendi parasıyla mı aldı yoksa devlet parasıyla mı? Bunu bilmek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı."

- "Bu formalar nasıl alınıyor, kimin parasıyla alınıyor bu açıklansın."

- "Peki bu 6.661 formanın parası nereden çıktı? Kendi cebinizden mi yoksa belediyenin kasasından mı? Bunun hesabı verilmeli."

- "Bu paranın kimin tarafından ödeneceği ve faturası paylaşılmalı. Başka bir partinin başkanı bu açıklamayı yasaydı çoktan işlem başlatılmış olacağını düşünüyoruz."