Aziz Yıldırım, savcılığa başvurarak bir kısım sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik şikayetçi oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım’ın başarısız olması yönünde aleyhe yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşıldığı, ayrıca Aziz Yıldırım’ın kızı hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli mesajların bulunduğunun iddia edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda Aziz Yıldırım Savcılığa şikayetçi olacağını söylemişti.

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