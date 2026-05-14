Avustralya Merkez Bankası (RBA), tüketicilerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla kartlı işlemlerde uygulanan ek ücretleri (surcharge) yasaklamayı gündemine aldı. Banka, bu düzenleme ile tüketicilerin yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar tasarruf edebileceğini öngörüyor.

Plan kapsamında sadece ek ücretlerin kaldırılması değil, aynı zamanda bankaların işletmelerden talep ettiği işlem ücretlerinin de düşürülmesi hedefleniyor.

"TERS TEPEBİLİR" UYARISI

news.com.au'da yer alan habere göre, ekonomi çevreleri ve bağımsız kuruluşlar, bu hamlenin beklenenin aksine yaşam maliyetlerini artırabileceği konusunda hemfikir.

Uzmanlar, işletmelerin bankalara ödemeye devam edeceği işlem maliyetlerini karşılamak adına, bu giderleri doğrudan ürün etiketlerine yansıtacağını savunuyor.

Bu durum, sadece kart kullananları değil, nakit ödeme yapan müşterileri de etkileyecek genel bir fiyat artışı riskini beraberinde getiriyor.

KÜÇÜK İŞLETMELER VE KAR MARJI BASKISI

Bağımsız Ödemeler Forumu (IPF), RBA’nın önerisini "kusurlu ve güncelliğini yitirmiş" olarak nitelendirerek sert bir eleştiri sundu. Yaklaşık 120.000 küçük işletmeyi temsil eden forum, şu noktaların altını çizdi:

Düşük Kar Marjları: Küçük işletmelerin büyük zincir mağazalar gibi maliyetleri absorbe etme kapasitesi bulunmuyor.

Maliyet Kayması: İşlem ücretlerinde zorunlu ve ciddi bir indirim yapılmadan ek ücretlerin yasaklanması, maliyetin ürün fiyatlarına eklenmesine neden olacak.

Nakit Kullananlar Da Etkilenecek: Ürün fiyatları arttığında, halihazırda ATM ücreti ödeyerek nakit çeken tüketiciler, mağazada da yüksek fiyatlarla karşılaşacak.

RBA'nın tüketiciyi koruma odaklı bu girişimi, perakende sektöründe maliyetlerin gizli bir şekilde fiyatlara yansıması endişesini doğurmuş durumda. Eğer banka hizmet bedellerinde beklenen indirimler gerçekleşmezse, "ek ücret yasağı" tüm tüketiciler için daha pahalı bir alışveriş deneyimi anlamına gelebilir.