Kredi kartı kullanıcıları arasında borcun son ödeme tarihinde kapatılmasının finansal sicili korumak için yeterli olduğu düşüncesi, bankacılık algoritmaları ve kredi notu hesaplama yöntemleriyle çelişiyor. Uzmanlar, "düzenli ödeme" yapılmasına rağmen kredi notu yükselmeyen kullanıcıların temel hatasının, ödeme zamanlaması ve borç raporlama döngüsü arasındaki farktan kaynaklandığına dikkat çekti.

KREDİ PUANINI BASKILAYABİLİYOR

Kullanıcıların borçluluk oranını sadece son ödeme gününde değil, genellikle ekstre kesim tarihinde kaydediyor. Borcun tamamı son ödeme gününde kapatılsa dahi, ekstre kesildiği an limitin büyük bir kısmının dolu görünmesi, sistemde "yüksek kredi kullanım oranı" olarak raporlanabiliyor. Bu durum, kullanıcının banka nezdinde "limitine aşırı bağımlı" ve "nakit akışı sıkışık" bir profil olarak algılanmasına neden olarak kredi puanını baskılıyor.

RİSK KATEGORİSİNE GİREBİLİRSİNİZ

Finansal analistlere göre, ödemeyi sürekli son ana bırakan profiller, bankaların risk modellerinde "parasını ucu ucuna yetiştiren" kategorisinde değerlendirilebiliyor. Bu algı, ilerleyen dönemlerdeki limit artış taleplerinin veya düşük faizli kredi imkanlarının reddedilmesine yol açabiliyor.

Ayrıca ödemeyi son güne bırakmak, şu riskleri de beraberinde getiriyor:

- Banka uygulamalarında veya FAST/EFT sistemlerinde yaşanabilecek teknik aksaklıklar.

- Tek bir günlük gecikmenin bile sisteme "gecikmeli ödeme" olarak yansıması ve puanın sert bir şekilde düşmesi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ TAVSİYE

Uzmanlar, kredi notunu hızla yükseltmek isteyen kullanıcılara şu stratejiyi öneriyor: Borcun ekstre kesilmeden birkaç gün önce veya en geç ekstre kesiminden hemen sonra kapatılması. Bu yöntemle banka raporlarına yansıyan "borç/limit oranı" düşük görünüyor ve bu durum doğrudan kredi puanına pozitif bir ivme kazandırıyor.