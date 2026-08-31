İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki 5. metatars kemiğinin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle cerrahi operasyon geçirdiği belirtildi.
SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Almanya'daki Augsburg Hessingpark Klinik'te gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ifade edilirken, milli futbolcunun yarından itibaren rehabilitasyon programına başlayacağı kaydedildi.
Juventus, Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş süresine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.