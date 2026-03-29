Emmanuel Macron, İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs’te aldığı son kararlara yönelik eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs Latin Patriği’nin engellenmesini kınadığını belirtti. Açıklamasında, Paskalya öncesi Kutsal Kabir’de düzenlenmesi planlanan ayinlere katılımın engellenmesine dikkat çeken Macron, Kutsal Topraklar’daki Hristiyanlara açık destek verdi. Macron, bu tür uygulamaların dini özgürlükler açısından kaygı verici olduğunu vurguladı. Fransız lider, İsrail polisinin söz konusu kararının Kudüs’teki kutsal mekânların statüsüne yönelik ihlallerde artışa yol açtığını ifade etti. Kudüs’ün çok dinli yapısına işaret eden Macron, şehirde tüm inanç gruplarının ibadet hakkının korunması gerektiğini dile getirdi. Uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran açıklamada Macron, Kudüs’te ibadet özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemine dikkat çekerek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

