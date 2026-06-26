Bugün Beşiktaş'taki bir otelde başta 'yabancı kuralı' ve 'yayın gelirlerini' tartışmak üzere bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında çok sert bir kavga yaşandı. Başrolünde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ün bulunduğu kavgada; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu araya girerek tansiyonu düşürdü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tartışma, Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyorsunuz" sözleriyle başladı. Ardından Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun verdiği yanıtlarla gelişen diyalog şöyle:

Mahmut Uslu: "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma."

Yüksel Yıldırım: "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz."

"HERKESİN İÇİNDE AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Barış Göktürk: "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım."

Yüksel Yıldırım bu ifadelerin ardından Göktürk'e cevap verdi ve tartışma bir anda alevlendi.

Barış Göktürk: "Ben de Sivaslıyım. Oğlum de Amerikalı. Ama senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol yoksa seni buraya gömerim."

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştıktan kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdığı gönderi şöyle: