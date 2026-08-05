Menemen FK, yaşadığı ekonomik kriz ve manevi yalnızlık nedeniyle TFF 2. Lig'den çekildiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere bir diğer İzmir ekibi Altınordu da mali zorluklar nedeniyle TFF 2. Lig’den çekildiğini duyurmuştu.

Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Menemen Futbol Kulübü olarak bugüne kadar hiçbir zorluğun karşısında geri adım atmadık. Çünkü bu arma sadece bir futbol kulübünü değil; bir ilçenin umudunu, çocukların hayallerini ve yılların emeğini temsil ediyor.

Ancak bugün geldiğimiz noktada, kulübümüz sadece ekonomik değil; manevi anlamda da yalnız bırakılmış durumdadır.

Tüm iyi niyetli girişimlerimize, destek arayışlarımıza ve çözüm çabalarımıza rağmen, Menemen Futbol Kulübü’nün ayakta kalmasını sağlayacak şartlar ne yazık ki oluşmamıştır.

Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki, Menemen Futbol Kulübü’nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur.

‘BU KARARIN EN BÜYÜK MAĞDURLARI NE YÖNETİCİLER NE FUTBOLCULAR…’

Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, yüzyıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez. Ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez.

Bu kararın en büyük mağdurları ne yöneticiler ne de futbolcular olacaktır. Kaybeden; Menemen’in çocukları, bu arma için emek veren gençler, tribünlerde büyüyen taraftarlarımız ve ilçemizin ortak değeri olacaktır.

Tarih, Menemen Futbol Kulübü’nün ligden çekilişini sadece bir spor haberi olarak değil, bir kentin ortak değerine sahip çıkılamamasının acı bir hatırası olarak yazacaktır.”