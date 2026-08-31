Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki süperstar bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Messi, uzun süredir düşündüğü bu kararın kendisi için oldukça zor olduğunu belirterek, "Milli takımdan emekli olduğumu herkese açıklamak istiyorum. Bu karar ruhumu acıttı ve hala acıtıyor ancak zamanının geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİMİ VERDİM'

Arjantin Milli Takımı formasını her zaman büyük bir bağlılıkla taşıdığını vurgulayan Messi, "Size yemin ederim ki her zaman her şeyimi verdim. Sadece her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, daha öncesinde de bu forma için mücadele ettim. Futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı ve size mutluluk yaşatmayı istedim." dedi.

'ARKADAN ÇOK BÜYÜK OYUNCULAR GELİYOR'

Kendisinden sonra milli takımda forma giymeyi hak eden genç oyuncuların bulunduğunu kaydeden Messi, "Kendimi tamamen verdim, artık verecek daha fazlasının kalmadığını hissediyorum. Arkadan çok büyük oyuncular geliyor ve burada olmayı hak ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin taraftarlarına 20 yıllık destekleri için teşekkür eden yıldız oyuncu, bundan sonra milli takımı tribünden destekleyeceğini ifade etti.

'TANRI'YA BENİ ARJANTİNLİ YARATTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ailesine, teknik direktörlerine, takım arkadaşlarına ve yöneticilere de teşekkür eden Messi, milli takım kariyerini büyük bir gururla tamamladığını belirterek, "Takım arkadaşlarımla birlikte size hayalini kurduğumuz anları yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Tanrı'ya beni Arjantinli yarattığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Messi ayrıca söz konusu veda mesajını 21 Temmuz'da, oynanan finalden iki gün sonra kaleme aldığını ancak babasıyla ilgili yaşanan gelişmenin ardından kararından daha da emin olduğunu belirtti.