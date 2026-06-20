Milli Takımımız Dünya Kupası’nda Paraguay’a yenilerek turnuvaya havlu attı. Karşılaşma sonrasında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Teknik direktör Montella’nın geleceği tartışılırken İtalyan teknik adamın görevinden alınıp alınmayacağı gündemde… Sporx’te açıklamalarda bulunan gazeteci Evren Göz TFF’nin Antonio Conte ile daha önce masaya oturduğunu açıkladı. Göz, Stefan Kuntz'un göreve getirilmesinden önce Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ilk olarak İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin kapısını çaldığını belirtti. Göz, "Kuntz'tan önce asıl hedef Antonio Conte'ydi. İkinci alternatif Shevchenko olurken, Kuntz ancak üçüncü sırada yer alıyordu. O dönem Conte’nin yıllık talebi 7-8 milyon Euro civarındaydı.'' dedi.

'EN DOĞRU İSİM CONTE OLACAKTIR'

Geleceği sallantıda olan Montella ile yolların ayrılması durumunda rotanın yeniden Conte'ye çevrilebileceğini belirten Evren Göz, ''Eğer Vincenzo Montella ile yollar ayrılacak ve İtalyan ekolüyle yola devam edilecekse, bu sistemin en üst sürümü ve en doğru ismi Conte olacaktır." ifadelerini kullandı.