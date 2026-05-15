Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, telekomünikasyon ve internet hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği belirtilen bazı çağrı merkezi yapıları mercek altına alındı. Söz konusu şirketlerin herhangi bir yetkili bayilik bağlantısının bulunmadığı tespit edildi.

‘MODEM ÜCRETİ’ TALEP ETTİLER

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, yasa dışı “panel” sistemleri üzerinden vatandaşlara ait kişisel bilgilere ulaştıktan sonra 0850 ile başlayan hatlardan arama yaparak, aradıkları kişilere altyapı değişikliği yapılacağı yönünde bilgi verdi. Bu süreçte “modem ücreti” bahanesiyle para talep edilerek dolandırıcılık gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

32 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Elde edilen verilere göre, bu yöntemle toplamda 32 milyon 168 bin 86 lira 25 kuruşluk bir işlem hacmine ulaşıldığı ve şüphelilerin bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

8 İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyon kapsamında 15 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın yanı sıra 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ankara’da 38, Bursa’da 1, Elazığ’da 1, İstanbul’da 1, Kırıkkale’de 1, Kırşehir’de 1, Tekirdağ’da 2 ve Trabzon’da 1 kişi olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirildi. Baskınlarda 41 kişi yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.