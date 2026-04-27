Eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, AKP'nin kuruluş dönemindeki çizgilerinden uzaklaştığını savunarak uyarılarda bulundu.

Euronews'da yer alan haberde AKP içinde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Birinci, partinin "genetik kodlarında" sivil bir anlayış bulunduğunu söyledi.

Birinci, "Cumhurbaşkanımızın partiyi kurarken dostları ve arkadaşlarıyla birlikte bu kodları AK Parti'ye yerleştirdiğini biliyorum. Ama şu veya bu sebeplerle AK Parti olarak biraz daha fazla otoriter renge büründüğümüzü ben kabul ediyorum" dedi.

'EĞER KODLARINA DÖNMEZSE...'

Birinci, CHP'nin iktidara gelmesi ihtimaline ilişkin olarak şunları söyledi:

"Biz Türkiye'ye bu kötülüğü yapamayız. Ben Türk milletinin başına CHP'nin böyle bir sıkıntı getirmesini istemediğim için zaten bunları konuşuyorum.

Benim dediğimin özeti çok net ve sarih: AK Parti eğer demokratik kodlarına dönmezse ilk seçimde gider ve başımıza ceberrut bir CHP gelir.

Yani 23 yılın verdiği rövanşizmle ne yapacaklarını tahayyül etmek bile kolay değil. Şu anda katı devletçi diye eleştirdiğimiz şeyleri rahmet okutacaklar."