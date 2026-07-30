İstanbul'da 1-0 temsilcimizin üstünlüğüyle sonuçlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura çıkan taraf oldu. Karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci, performansı eleştiri konusu olan Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı.

"KULÜBEDE OTURMASI LAZIM"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Vallahi Kerem, sen en kötü oynadığın anda en şık golleri de attın. Galatasaray'da da çok eleştirildin ama hep çift haneli skor katkısı verdin. Benfica'da benim beklediğimden çok daha iyi oynadın, bizi çok iyi temsil ettin. Fenerbahçe'ye geldin, koskoca bir ilk yarı bence takımdaki en kötü isimdi.

İkinci yarı Avrupa maçlarında attığı gollerle moral toparladı ama sonrası yine kötü. A Milli Takım'ı hiç saymıyorum, oynadığı son iki maçta etkisi sıfır.

Gidişat çok kötü. Şu an zaten konuşulan transferler var. Leao gelirse kulübede otururdu, şu an Leao yokken bile kulübede oturur."