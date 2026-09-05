Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta açılış mücadelesinde deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Torreira için özel bir parantez açtı.

'ONSUZ OLMAZ'

Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Kahveci, Uruguaylı futbolcunun gol ve asist performansına dikkat çekti. Kahveci, "Torreira'dan bir gol bir asist... 'Torreira'da hafif düşüş var, gitmek istiyor.' diyorlar. Torreira'sız olmaz demiyor muyum ben burada" dedi.

Kahveci, oyuncunun Abdülkerim Bardakcı ile dakika yarışına girdiğini belirterek, "Düşsün biraz. Abdülkerim'le yarışıyor en çok dakikayı kim alacak 5. sezonla beraber diye. Adam makine ya" sözlerini kullandı.