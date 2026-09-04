Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maç öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Buruk, oyuncuların durumları ve gelecek dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, Singo'nun antrenman sırasında darbe aldığını ve kendisine gerekli kontrollerin yapılacağını belirtti. Teknik direktör, "Bugün kadroda yok" diyerek oyuncunun maçta yer almayacağını net bir dille ifade etti.

Buruk, Barış'ın sakatlığı ve Abdülkerim'in iki günlük dinlenme süreci nedeniyle bu ikisinin de bugün kadroda olduğunu açıkladı. "Çok fazla maç oynayacağız. Her oyuncuyu kullanacağız. Çıkan 11'e çok güveneceğiz" diyen Buruk, haftaya lider olarak başlamak ve lider olarak bitirmek istediklerini vurguladı.

'LEAO'YA SÜRE VERECEĞİZ'

Leao'nun küçük bir sakatlık sürecinden geçtiğini anlatan Buruk, "Burada yaklaşık 2-3 haftalık... En son hazırlık maçında 45 dakika oynamıştı, onun üzerinden 4 hafta geçti. Onu çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Bugün belirli dakika vereceğiz ona. Gerçekten çok önemli bir oyuncu aldık" dedi.

Buruk, transfer döneminin sonuna gelindiğini ve bu dönemden sonra gelen ve gidenlerin belli olduğunu söyledi. "Takım içerisindeki hava daha net oturuyor. Kadro belli oluyor. Bundan sonraki dönemin, performansların yukarıya çıkması gereken dönem olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Buruk, son transfer El Chadaille Bitshiabu'nun çok geç geldiğini ve testlerinin ile durumunun değerlendirildikten sonra karar verileceğini belirtti.