Söz konusu kaya parçası, 2002'de kömür madencileri tarafından bulundu. Üzerindeki sıradışı izleri fark eden madenciler, bu fosili Queensland'in küçük kasabalarından Biloela'daki bir okula hediye etti. Kaya, okulun giriş bölümünde sergilendi fakat yıllarca gerçek değeri anlaşılamamıştı.

Queensland'in kırsal bölgelerinden Banana şehrinde yer alan bir okul, girişteki üç parmaklı ayak izleri bulunan kaya parçasını incelemesi için paleontolog Anthony Romilio'yla iletişime geçti.

Analizlere göre kaya üzerinde erken Jura dönemine, 200 milyon yıl öncesine ait onlarca dinozor ayak izi bulundu.

Queensland Üniversitesi'nden Romilio, keşfin ülkede bugüne kadar belgelenen en yoğun dinozor ayak izi koleksiyonlarından biri olduğunu söyledi:

"Bu fosil, dinozorların sayısı, hareketleri ve davranışlarına dair benzersiz bir görüntü sunuyor. O döneme ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin bulunmadığı düşünüldüğünde, bu bulgu daha da önemli hale geliyor."

Araştırmalar sonucunda, yaklaşık bir metrekarelik kaya parçası üzerinde 66 ayrı dinozor ayak izi bulundu. Romilio, izlerin 'Anomoepus scambus' adlı küçük, tıknaz ve iki ayak üzerinde yürüyen bir otçul dinozora ait olduğunu açıkladı.

Romilio'nun bölgede yaptığı araştırmalar, yalnızca okulda değil, çevrede de dinozor fosillerinin bulunduğunu gösterdi.

Bir kömür madeni otoparkının girişinde duran iki tonluk bir kaya parçasında da bir dinozor ayak izi tespit edildi.