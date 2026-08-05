Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, ise moralleri bozdu. Müsabakanın 28. dakikasında rakibiyle yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, müsabakaya devam edemedi. Oosterwolde, 30. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı. YAKLAŞIK 1 AY YOK Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Oosterwolde’nin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kamer, "Henüz tam bilgi gelmedi ama Jayden Oosterwolde'nin maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor.." ifadelerini kullandı.

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