GALATASARAY’IN süperstarı Victor Osimhen, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında. Nijerya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda yer almasa da adından söz ettiren Osimhen’e rekor bir teklifin geldiği ortaya çıktı. Galatasaray’a adı açıklanmayan bir kulüpten Nijeryalı forvet için 125 milyon Euro teklif geldiği öğrenildi. Bu dev talibin Real Madrid, Chelsea, PSG, Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih’ten biri olması yüksek ihtimal. Çünkü Avrupa basınında Osimhen’i isteyen kulüplerin bunlar olduğu yazılıp çiziliyor.

HEDEFLER ÇOK BÜYÜK

125 milyon Euro rakamı elbette bizim ülke futbolu adına dudak uçuklatıyor. Galatasaray yönetimi ise daha büyük düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, 125 milyon Euro’yu yeterli bulmuyor. 150 milyon Euro veya üstü bir teklif gelmesi halinde Galatasaray yönetimi, talip olan kulüple masaya oturma kararı aldı. 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı takımla 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Osimhen, geçtigimiz yıl Napoli’den Galatasaray’a 75 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.