Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devleri tek tek kapıya dayanıyor.

Sarı kırmızılı ekibin yıldız golcüsü menajerler aracılığı ile İspanyol devi Atletico Madrid'e önerildi. İspanyol ekibinin menajerlerin önerisine verdiği yanıt ise dikkat çekti.

İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre menajerler, Victor Osimhen'i Atletico Madrid'e önerdi ve futbolcunun maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti. Atletico Madrid ise Julian Alvarez ve Sörloth'un geleceğinin netlik kazanmamasından dolayı bu teklifi reddetti.

75 MİLYONU GERÇEKÇİ BULMADILAR

Osimhen için İspanyol devinin kapısını çalan menajerler 75 milyon euroya transferin noktalanacağını söyledi. Atletico Madrid yönetimi, söz konusu miktarı gerçekçi bulmayarak 'hayır' yanıtını verdi. Haberin detayında İspanyol ekibinin temsilcilerinin, Galatasaray'ın Osimhen için daha yüksek bonservis isteyeceğini düşündüğü ve menajer oyununa gelmemek için temkinli davrandıkları yazıldı.