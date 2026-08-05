Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için yarın taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin yarın saat 19.30'da Papara Park'ta düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, taraftarların organizasyona davet edildiği kaydedilerek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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