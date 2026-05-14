Pensilvanya'dan Arkansas'a seyahat eden Keishia Smith, Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda yaptığı aramada 3.09 karat ağırlığında, göz alıcı beyaz bir elmas keşfetti.

Kısa süre önce hem oğlunu hem de babasını kaybeden Smith için bu seyahat, zorlu bir yas sürecinde teselli arayışıydı. Park uzmanları, bu değerli taşın bulunmasını kadın için karanlık günlerde doğan bir "ışık hüzmesi" ve kaderin bir lütfu olarak nitelendirdi.

Smith, pürüzsüz yüzeyi ve berrak dokusuyla dikkat çeken elmasa, torunlarının adını ve ABD'nin 250. yıl dönümünü birleştirerek "Za'Novia Liberty Diamond" ismini verdi.

HALKA AÇIK MADEN SAHASI

Dünyada ziyaretçilerin buldukları elmasları yanlarında götürmelerine izin verilen tek halka açık maden olan Crater of Diamonds, 1972'den beri 37 binden fazla keşfe ev sahipliği yaptı. Bu bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük elmas ise 1924 yılında kayıtlara geçen 40.23 karatlık meşhur "Uncle Sam" elmasıdır.