Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Pendikspor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Batman Petrolspor'un gollerini 32. dakikada Sergio Cordova ile 81. dakikada Omar Imeri kaydetti. Pendikspor'da fileleri 54. dakikada Rogerio Thuram ve 90+9. dakikada Mesut Özdemir havalandırdı. Ayrıca Batman Petrolspor'da Metehan Mert, 84. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Her iki takım yeni sezona 1'er puanla başladı. Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında sahaya çıkacak. Batman Petrolspor ise gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak.

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