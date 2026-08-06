UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-Lacivertlilerin efsane ismi Rıdvan Dilmen ise karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"KONSANTRASYON ÜST DÜZEYDE"

Fenerbahçe'nin oyununa övgüler yağdıran Dilmen, yabancı sınırı nedeniyle gönderilmesi gündemde olan Talisca ve Kante'ye de ayrı bir parantez açtı. Dilmen'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Evet! Takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek! ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın! Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun hem de skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamki gibi! Bu akşam 98 dk boyunca KONSANTRASYON üst düzeyde!

"TAKIMIN GENELİ ÇOK İYİYDİ"

Bireysel performans bayağı iyi! Takımın geneli çok iyi oynadı! Rakip analizi de çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabii ki çok çok tecrübeli 2 stoper var! Merkez orta saha Kante ve Guendouzı ikisi de iyi oynayınca! Son 2 maç 6 gol atan rakip pozisyona dahi giremedi! Skriniar ve Kante 5 üzerinden 5 yıldızlık maç çıkardılar! Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleri de çok doğruydu! Bu da İsmail Kartal'ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabii ki! Böyle oluncada taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor!

"SAKIN HA' DEDİRTTİLER!"

3 resmi maça baktığımızda belkide gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan TALİSCA ve KANTE sakın ha! dedirtti! Tebrikler."