46 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, yeşil sahalara dönüyor. Hem de teknik direktör veya sportif direktör olarak değil, oyuncu olarak.

La Gazzetta dello Sport ve Sky Sports'un haberine göre Ronaldinho, Serie C ekibi Ravenna ile anlaşma imzaladı. Ronaldinho’nun kariyeri 11 yıl önce Fluminense’de sona ererken yeni bir heyecan için sahneye dönme kararı aldı.

Ronaldinho sadece Ravenna’nın oyuncusu olmakla kalmayacak, aynı zamanda kulübün hissedarı da olacak. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 2024 yılından beri kulübün sahibi olan Ignazio Cipriani, Ronaldinho’nun gelişinden doğal olarak büyük bir sevinç duyuyor. Ronaldinho'yu sadece futbolcu olarak değil cazibe merkezi olarak da kullanmak isteyen İtalyan ekibi planlamasını buna göre yapıyor.

ESKİ BAŞAKŞEHİRLİ İLE AYNI TAKIMDA

23 Haziran’da Miami’de resmi oyuncu tanıtımı yapılması bekleniyor; ardından Ronaldinho, Temmuz ayından itibaren antrenman kampına katılacak. Takımın tam tanıtımı ise Ağustos ayında yapılacak. Bir dönem Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Stefano Okaka'da şu an Ravenna'da top koşturuyor. Tecrübeli futbolcu Ronaldinho ile takım arkadaşı olacak.