Bu sezon ligde sergilediği olumsuz performansla Şampiyonlar Ligi bileti alamayan İtalyan devi Milan, yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-siyahlılar, tecrübeli çalıştırıcı Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra listenin ilk sırasına yazdığı Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile her konuda anlaşma sağladı. Manchester United ile yolları ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan 41 yaşındaki Ruben Amorim ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Milan yönetiminin genç teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Portekizli çalıştırıcının İtalyan ekibinden bonuslarla birlikte senelik 4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

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