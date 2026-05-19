ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile askeri ve stratejik iş birliğini güçlendirecek toplam 428,2 milyon dolar değerinde iki ayrı silah satışı paketine onay verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamalarda, onaylanan paketlerin Hindistan ordusunun envanterinde bulunan Apache helikopterleri ile M777A2 obüslerinin lojistik ve operasyonel kabiliyetlerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Onaylanan anlaşmalar kapsamında, Hindistan'ın Apache helikopterleri için ihtiyaç duyduğu bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanların tedarikini içeren ilk paketin tahmini maliyetinin 198,2 milyon dolar olduğu kaydedildi.

230 MİLYON DOLARLIK OBÜS SATIŞI

Bakanlığın onay verdiği diğer bir karar ise tahmini toplam maliyeti 230 milyon doları bulan M777A2 Ultra Hafif Obüslerin satışını kapsıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu satışların hem Hindistan'ın mevcut ve gelecekteki güvenlik tehditleriyle başa çıkma yeteneğini geliştireceğini hem de ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

BİR YANDAN RUSYA İLE SAVUNMA ANLAŞMALARI

Bu gelişme, Yeni Delhi yönetiminin Rusya ile yürüttüğü devasa savunma projelerinin gölgesinde gerçekleşmesi bakımından dikkat çekiyor. Hindistan Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemlerini de içeren 25 milyar dolarlık yeni bir askeri satın alım planını onayladığını duyurmuştu.

Hindistan, daha önce 2018 yılında Rusya ile 5,3 milyar dolarlık bir S-400 anlaşması imzalamış, ancak bu kapsamdaki 5 sistemden ikisinin teslimatı henüz tamamlanmamıştı. Washington'ın bu son onay kararı, Rusya'dan gelişmiş füze sistemleri tedarik etmeye devam etmesine rağmen, Hindistan'ın ABD ile olan askeri ve stratejik ortaklığını dengeli bir şekilde sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.