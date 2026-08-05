Trabzonspor'un dünyada ses getiren transferi Mohamed Salah, öğle saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah, Mısırlı yıldızın transferde tercihini Trabzonspor'a yana kullanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Magi Salah, Intagram hesabından yaptığı, "Bir süredir Türk dizilerini izlemiyordum. Sanırım yeniden izlemeye başlayacağım" paylaşımı ile gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarlar, Türk dizilerine gönderme içeren mesaja yoğun ilgi gösterdi.

Beğeni ve yorumla yağmuruna tutulan paylaşım Salah transferi ile birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.