Trabzonspor taraftarı Salah’a kavuştu… Bordo mavili yönetim Mısırlı yıldızı Atatürk Havalimanı’na getirirken 34 yaşındaki oyuncuyu yüzlerce taraftar karşıladı. KARNINDAKİ İZ NE? Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın bordo-mavili formayla paylaşılan ilk görüntülerinde karnındaki çukur şeklindeki iz dikkat çekti. Sosyal medyada ameliyat ya da sağlık sorunu sanılan görüntünün ardındaki gerçek öğrenenleri şaşırttı. Mohamed Salah'ın karnındaki çukur şeklindeki belirgin çizginin herhangi bir ameliyat, yara ya da sağlık probleminden kaynaklanmadığı, bunun tamamen genetik bir vücut yapısı olduğu anlaşıldı.

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