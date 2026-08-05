Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın karşılama töreninde ilginç anlar yaşandı. Mısırlı yıldızı karşılamak için toplanan yüzlerce bordo-mavili taraftarın arasında Galatasaray formasıyla bulunan bir taraftar, dikkat çekti. FORMASINI ÇIKARTTI Galatasaray formasıyla kalabalığın arasında yer alan taraftar, çevredeki Trabzonsporluların dikkatini çekti. Görüntülerde bordo-mavili taraftarların uyarıda bulunduğu, bunun üzerine taraftarın Galatasaray formasını çıkardığı görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü. Karşılama töreninde yaşanan bu anlar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

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