Dünya yıldızı Salah Trabzonspor’da. Bunun keyfini çıkarmak yerine insanlar “Tesislerinin su parasını bile ödeyemeyen Trabzonspor’a değirmenin bu suyu nereden geliyor?” diye sormayı tercih ediyor. “Salah iki yılda garanti 44 milyon, bonuslarla birlikte 50 milyon Euro’nun üzerinde ücret alırken, yanında 2 milyon Euro’ya oynayan Paul Onuachu nasıl gol atacak?” diye fitne sokuyorlar.

DOĞRU YÖNET YETER

Oysa Salah’ın maliyeti, Trabzonspor’a sportif ve ekonomik açıdan kazandırdıklarının yanında devede kulak. Fırtına bu sezon 30 milyonu Oulai’nin Fiorentina’ya satışından olmak üzere zaten 48.5 milyon Euro kazandı ve Salah’ın iki yıllık maliyetini çıkardı. Salah, doğru yönetilirse Osimhen gibi sponsorların yanı sıra forma ve özel ürün satışlarıyla birlikte Trabzonspor’a para kazandıracak.

200 MİLYON DA YOLDA

Trabzonspor’un elindeki Nwaiwu, Batagov, Pina, Cabral, Bouchouari, Folcarelli, Muçi, Aral, Saviolo, Mitongo, Thierry Karadeniz gibi katma değeri yüksek oyuncular, Salah sayesinde dünya vitrinine çıkacak. Trabzonspor’a en az 200 milyon Euro kazandıracaklar. Uğurcan Çakır’dan 3, Abdülkadir Ömür’den de 2.5 milyon Euro bonus gelecek. Bu parayla Onuachu’ya zam bile yapılabilir.