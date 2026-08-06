Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Mohamed Salah’ın Trabzonspor ile anlaşmasının ardından iki kulüp arasında yeni bir tartışma yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah transferini hiçbir zaman gündemlerine almadıklarını ve çalışmalarını farklı bölgeler için sürdürdüklerini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kendisine yöneltilen “Biz istemedik” açıklamasıyla ilgili soruya, “Hiçbir bilgim yok, biz istedik, aldık” yanıtını verdi.

“TRANSFERİ 4-5 GÜN İÇİNDE TAMAMLADIK”

Salah transferinin kısa sürede sonuçlandığını belirten Doğan, görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Doğan, “Dünya Kupası sırasında Salah’ın menajeriyle görüşme olmuştu ancak başka kulüpler de devredeydi. Bu nedenle süreci ilerletmedik. Daha sonra görüşmeler yeniden başladı ve herhangi bir sorun yaşamadan hızlı şekilde anlaşmaya vardık” dedi.

Transfer sürecinin her iki taraf açısından da olumlu geçtiğini ifade eden Doğan, “İki taraf da ilk dakikadan itibaren pozitif yaklaştı ve transferi 4-5 gün içinde sonuçlandırdık” diye konuştu.

"YERİ TARTIŞILMAZ"

Mohamed Salah’ın kariyerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldızın dünya futbolundaki yerinin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Doğan, “Salah’ın kariyerini anlatmaya gerek yok. Premier Lig’in en büyük oyuncularından biri. Son derece pozitif bir karaktere sahip. Trabzonspor’a çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"ZİRVE YARIŞININ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Trabzonspor’un transfer konusundaki imkanlarına da değinen Doğan, kulübün dünyanın her yerinden üst düzey oyuncuları kadrosuna katabilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Doğan, “Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden, her seviyede futbolcuyu buraya getirebilir. İnşallah bu sezon zirve yarışının içinde olacağız” dedi.

TRABZON'DA BÜYÜK HEYECAN

Mohamed Salah’ın transferinin Trabzon’da büyük bir heyecan yarattığını belirten Doğan, yıldız futbolcunun kentte coşkulu bir şekilde karşılanacağını söyledi.

Doğan, “Salah, Trabzonspor’un dünyanın en büyük şehir takımlarından biri olduğuna inanıyor. Trabzon’da bu akşam yaklaşık 20 bin kişinin kendisini karşılamasını bekliyoruz. Herkes çok mutlu, onun da kafası son derece rahat” değerlendirmesinde bulundu.