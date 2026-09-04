A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya’yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22’lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Daniele Santarelli, genel olarak iyi bir maç çıkardıklarını ifade etti. Santarelli, “Çeyrek finaller aslında çok sıkıntılı maçlar. Biraz baskıyı hissettik. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Bence son sette biraz gerildik. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki sette Almanya'yı 18 sayıda tuttuk. Bizi zor duruma soktular, iyi bir maç oynadılar. Genel olarak iyi bir maç oldu” diye konuştu.

"HER TAKIMA ÇOK SAYGI DUYUYORUZ"

Yarı finalde karşılaşacakları Sırbistan’a büyük saygı duyduklarını belirten Daniele Santarelli, her rakibe karşı kazanma şanslarının olduğunu söyledi. Santarelli, “Dört takım da buraya hak ederek geldi. Her takıma çok büyük saygımız var, Sırbistan'a da çok büyük saygımız var. İtalya şu anda dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi çünkü her şeyi kazandılar. Polonya bizi yendi. Sırbistan şu an çok komple bir takım durumunda. Sanırım takımlarında herhangi bir eksiklik yok. Onlar da buraya gelecekler ama bence bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.