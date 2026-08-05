Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların da transfer görüşmelerinde bulunduğu ancak Trabzonspor'a imza atan Mohamed Salah hakkında da açıklamalarda bulundu. Adalı, “Salah’ı 'biz istemedik” dedi.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiamız şunu iyi bilsin ki Salah transferini biz istemedik biz almadık. Transfer çalımı gibi bir durum yok.

Önder Hoca güzel anlattı kibarca anlattı "Şimdilik" dedi ama yanlış anlaşılmış. O gün de 'Biz masadan kalktık yokuz' diyebilirdik. Masadaydık da birileri gelmiş havası yaratılıyor... Üzülerek izliyorum.. Benim olduğum tarihten beri kimse elimizden futbolcu alamadı! Zaten Trabzonspor ile aramız iyi böyle bir şey olmaz! Planlı bir şekilde transferlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftadan sonra yeni isimler gelecek. Her şey sahada belli olur, transferin havası 3-5 gün sürer. İyi bir takım kurduk. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber..."

'HERKES YÜZ İFADEMDEN YORUM YAPTI'

Salah tezahüratları yapıldığı sıradaki yüz ifadesi çok konuşulan Adalı, "Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratı sonrası herkes yüz ifademden yorum yaptı. Samimi söylüyorum o sırada taraftarın ne diye bağırdığını duymadım! Yüz ifademden transfer oldu diye neler söylendi... Ne planımızda ne de programımızda vardı. Plana uydurmak için belli bir süre geçti. Önder Hoca'nın 12 gün sonra haberi oldu. Planladığımız gibi transfer sezonunu geçiriyoruz, Allah'a şükür aksayan bir şey yok" Beni tanırsınız, 3'e 5'e bakmam. Oyuncu menajeri ile hiç yaşamadığımız şeyler oldu. Bence hayırlısı oldu. Zamanı gelince bazı şeyler ortaya çıkar, herkes bu transferin neden olmadığını anlar."