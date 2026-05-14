Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Türkiye'den taşınarak İtalya'nın Sardinya Adası'na yerleşme kararı aldı.



33 yaşındaki güzel oyuncu, son yıllarda birçok dijital projede yer alırken, son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde 'Leyla Taylan' karakterine hayat vermişti.





AYŞE BARIM SORUŞTURMASI İLE GÜNDEM OLDU



Ünlü oyuncu, kendisinin de menajerliğini yürüten Ayşe Barım'ın tutukluluk sürecinde gündeme gelmiş, yandaş basın tarafından çirkin iddialar ile hedef haline getirilmişti.



2023 yılı sonlarında şarkıcı Mert Demir ile duygusal bir ilişkiye başlayan Sarıkaya, iki yıldır Demir ile birlikte görüntüleniyor. Ünlü oyuncunun Türkiye'den taşınma kararında Demir'in etkili olup olmadığı ya da çiftin birlikte taşınıp taşınmayacağı ise henüz bilinmiyor.