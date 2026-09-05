İspanya La Liga’nın 4. haftasında Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Real Madrid, deplasmanda Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis’e konuk oldu. Sezona üçte üç yaparak başlayan Los Blancos, zorlu deplasmandan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

İlk üç haftada Espanyol, Real Sociedad ve Malaga karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Real Madrid, Betis karşısında istediği oyunu ortaya koyamadı.

ARDA GÜLER 64 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 64 dakika görev yapsa da maçın adamı seçildi. İlk yarının uzatma bölümünde, 45+3. dakikada sarı kart gören Arda, ikinci yarıda yerini yeni transfer Diomande’ye bıraktı. İki takımın da ilk yarıda gol bulamadığı mücadelede soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gidildi.

BETIS'İ PARROT UÇURDU

İkinci yarıda da uzun süre skor değişmedi. Real Madrid aradığı golü bulamazken, ev sahibi ekip 81. dakikada Troy Parrot ile öne geçti. Parrot’un kaydettiği gol, Real Betis’e üç puanı getiren tek gol oldu.

MBAPPE PENALTIYI KAÇIRDI

Real Madrid’in beraberlik umutları ise karşılaşmanın son dakikalarında arttı. 90+4. dakikada penaltı kazanan Los Blancos’ta topun başına Kylian Mbappe geçti. Ancak Fransız yıldız, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Böylece Real Madrid, Betis deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid’in sezonun ilk üç haftasındaki galibiyet serisi sona ererken, Betis sahasında önemli bir galibiyete imza attı.