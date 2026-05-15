ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de gerçekleştirilen kritik görüşme, diplomatik temasların yanı sıra kameralara yansıyan dikkat çekici bir anla da gündeme geldi.

Küresel meselelerin ele alındığı zirve sırasında Şi Cinping’in kısa bir süre için masadan ayrıldığı sırada, ABD Başkanı Trump’ın masada açık bulunan kişisel not defterine yöneldiği görüldü. Trump’ın defteri merakla incelemesi, toplantı salonundaki kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay uluslararası basında da geniş yer buldu. Söz konusu an, bazı yorumlarda “diplomatik merak” olarak değerlendirilirken, bazı çevrelerde ise “protokol tartışması” olarak yorumlandı.

Zirve, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel gündem başlıklarının ele alındığı temaslarla devam ederken, bu kısa an görüşmenin önüne geçerek gündem oldu.