Sosyal medya üzerinden başlatılan mizahı akım, kısa sürede İspanya ve Türkiye arasında dostluk rüzgarlarının esmesine neden oldu.



İspanyol kullanıcıların Türkiye'ye yönelik vize kolaylığı sağlanması amacıyla başlattığı imza kampanyasının ardından, Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısında da hızlı bir artış yaşanıyor.



TURİST SAYISI HIZLA ARTMAYA BAŞLADI



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılının şubat ayına yönelik verilerini paylaşan gazeteci Taylan Bilgiç, geçtiğimiz ay Türkiye'yi ziyaret eden İspanyol turist sayısında yüzde 23 artış yaşandığını belirtti.





Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 20 bin 987 olan İspanyol turist sayısı, sosyal medyada yapılan paylaşımların da etkisiyle 27 bin 255'e yükseldi.



Öte yandan Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında mizahi paylaşımlarla başlayan akım, en popüler dönemini mart aylarında yaşadı. Bu nedenle turizmciler, gelecek ay açıklanacak mart verilerinde artış oranının daha yüksek olacağına dikkat çekiyor.





