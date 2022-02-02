Anadolu Efes CSKA Moskova’yı uzatmada devirdi

Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'yı nefes kesen maç sonunda uzatmada mağlup etti.

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Euroleague’in 24’üncü haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 sona eren maçta deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı uzatmada 99-97 mağlup etti.

Anadolu Efes’in Sırp oyuncusu Micic, normal sürenin son saniyesinde turnikeden attığı sayıyla maçı uzatmaya götüren isim oldu. Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan Anadolu Efes, karşılaşmadan galip ayrılan takım oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Euroleague’de bu sezonki 11’inci galibiyetini alırken, CSKA Moskova ise 9’uncu kez mağlup oldu.

Anadolu Efes’te Larkin 26, Beaubois 22 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, CSKA Moskova’dan Hackett 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Megasport

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Emilio Perez (İspanya)

CSKA MOSKOVA: Hackett 31, Milutinov 4, Shved 6, Kurbanov 5, Voigtman, Clyburn 19, Grigonis 20, Lundberg 2, Bolomboy 7, Ukhov, Antonov 3, Ivlev

ANADOLU EFES: Beaubois 22, Shane Larkin 26, Pleiss 9, Micic 16, Singleton 3, Simon 4, Moerman 7, Dunston 12, Bryant, Erten Gazi

1’İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 41-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-57

NORMAL SÜRE: 86-86