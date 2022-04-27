Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Finali rövanş maçında İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia'yı mağlup ederek şampiyon oldu

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FIBA Avrupa Kupası Finali rövanş karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı konuk etti. İtalya'da oynanan ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, ikinci maçı da 90-74 galip tamamlayarak FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi oldu. Bahçeşehir Koleji böylece tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakada Bahçeşehir Koleji’nde Jamar Smith 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jamal Jones’ın 14, Sam Dekker ve Tarık Black ‘in 12’şer sayıları galibiyette önemli pay sahibi oldu. Reggio Emilia’da ise 19’ar sayı atan Arturs Strautins ve Stephen Thompson Jr., maçın en skorer isimleri oldu.

MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Jones’un üçlük çizgisinin gerisinden 3’te 3 isabet bulmasıyla maça başlayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikaya 6 sayılık farkla önde girdi: 14-8. Smith’in de devreye girmesiyle hücumda vites yükselten Bahçeşehir Koleji, savunmada da sertliğini artırarak ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapattı: 30-16.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, toplamda 15-0’lık seri yakaladı ve 16. dakikada öne geçti: 30-31. Periyodun kalan bölümünde rakibine 13-6lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 6 sayı farkla önde gitti: 43-37.

ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADI

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyot, Bahçeşehir Kolejinin 64-56’lık üstünlüğüyle sonlanırken, ev sahibi ekip maçın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi.

Maçın final periyodunda da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Ülker Arena

Hakemler: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka

Bahçeşehir Koleji: Jamal Jones 14, Langston Hall 2, Jamar Smith 17, Oğuz Savaş 5, Berkay Candan 7, Muhammed Baygül 6, Richard Solomon 4, Kartal Özmızrak 7, Sam Dekker 12, Tarık Black 12, Erkan Yılmaz 4, Hadi Özdemir

Başantrenör: Erhan Ernak

Reggio Emilia: Mikael Hopkins 9, Arturs Strautins 19, Andrea Cinciarini 8, Justin Johnson 9, Stephen Thompson Jr. 19, Flippo Baldi Rossi 8, Bryant Crawford 2, Tyler Larson

Başantrenör: Attilio Caja

1. Periyot: 30-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 43-37 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 64-56 (Bahçeşehir Koleji lehine)

5 faulle çıkan: Flippo Rossi (35.03), Mikael Hopkins (36.42) (Reggio Emilia)