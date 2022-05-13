Fenerbahçe’nin yıldızı Jan Vesely’ye İtalya’dan talip çıktı

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonu sona eren Jan Vesely'ye Euroleague'in yeni ekibi Virtus Bologna talip oldu.

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Fenerbahçe Beko formasını 8 yıldır terleten Jan Vesely, Eurocup şampiyonu olarak gelecek sezon Euroleague’de mücadele etmeye hak kazanan İtalyan ekibi Virtus Bologna’nın kıskacı altına girdi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre; Euroleague’de iddialı olmak için en az 25 milyon Euro’luk bütçeyle takım kuracak olan Bologna, sezon sonu Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona erecek Çekyalı yıldıza talip oldu.

32 yaşındaki oyuncuyu listenin ilk sırasına alan Bologna ayrıca Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Polonara’ya da talip oldu.