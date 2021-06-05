Olaylı maç sonrası Anadolu Efes Fenerbahçe serisinde durum 2-0 oldu

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında rakibini 95-73 mağlup eden Anadolu Efes, seride 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Anadolu Efes’ten Rodrigue Beaubois oldu. Karşılaşmaya iki takım basketbolcuları arasında çıkan kavga damga vururken, Fenerbahçe Beko maçın sonucunu siyah bir görselle paylaştı.

Maçın bitimine üç buçuk dakika kala Fenerbahçe Beko’dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında gerginlik yaşandı. Singleton’un maçın bitimine 3 buçuk dakika kala aldığı basket faulün ardından iki oyuncu arasında tartışma çıktı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Fenerbahçe Beko’dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes’ten Singleton’a topu attı, Singleton’un bacağına gelen top sonrasında iki oyuncu arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra iki takım oyuncuları da araya girerek Melih Mahmutoğlu ve Singleton’ı sakinleştirdi. Hakemlerin pozisyonu izlemesinin ardından iki oyuncu, oyundan diskalifiye edildi. Fenerbahçe Bekolu Alex Perez ve Ahmet Duverioğlu da bu pozisyonun ardından oyundan ihraç edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrası gazetecilere olayların nasıl çıktığını sordu.

Maçta ayrıca Fenerbahçe Beko’dan Jan Vesely iki teknik faulden ihraç edilirken, Anadolu Efes’te ise Sertaç Şanlı 5 faulden oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Beko, maç sonrası sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Maçın sonucunun yer aldığı paylaşımda siyah bir görsel kullanıldı.

Maç Sonucu | Anadolu Efes 95-73 Fenerbahçe Beko pic.twitter.com/tqdXYWzARH — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 5, 2021

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Zafer Yilmaz, Sinan İşgüder, Can Mavisu

ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois 27, Sertaç Şanlı 7, Adrien Moerman 3, Buğrahan Tuncer 6, Vasilije Micic 23, Shane Larkin 11, Christopher Singleton 15, Bryant Dunston 3, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Erten Gazi

FENERBAHÇE BEKO: Marko Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 8, Nando De Colo 14, Danilo Barthel 9, Jan Vesely 6, Alex Perez 5, Tarik Biberoviç 7, Kenan Sipahi 3, Ahmet Duverioğlu 8, Berkay Candan, Ali Muhammed, Yiğit Onan

1’İNCİ PERİYOT: 23-19

DEVRE: 41-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

5 FAUL ALAN: 35.14 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

DİSKALİFİYE: Christopher Singleton (Anadolu Efes) – Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Ahmet Duverioğlu, Yiğit Onan (Fenerbahçe Beko)