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Avrupa’da tek galibiyet Vakıfbank’tan!

Türk voleybolunda bu hafta 6 takımımız Avrupa mesaisine çıktı. 5 takımın mağlubiyet yaşadığı haftada VakıfBank sahadan mutlu ayrıldı.

Güncellenme: 10:20, 26/02/2021
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Avrupa’da tek galibiyet Vakıfbank’tan!

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 23 Şubat Salı günü oynanan maçta, Fenerbahçe OPET, sahasında Novara’ya 3-1 mağlup olup tur şansını zora sokarken, Kadınlar CEV Kupası yarı finalinde de Galatasaray, deplasmanda Beziers’e 3-2 mağlup oldu.

Erkekler CEV Challenge Cup yarı finalinde ise 24 Şubat Çarşamba günü Ziraat Bankart, Liv Praha’ya 3-0, Halkbank ise P.Milano’ya 3-1 kaybetti.

Dün ise, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA sahne aldı. Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Busto Arsizio’ya 3-1 yenilirken, VakıfBank deplasmanda Chemik Police’yi 3-0 mağlup ederek Avrupa’da bu hafta tek galibiyet alan takımımız oldu.